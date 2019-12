Doğu Türkistan’da kültürel seviyeyi yükseltme adı altındaki kamplarda acı sürüyor Video

-Sloganlardan detaylar

-İlk konuşma görüntü

-Basın açıklaması konuşması

-Dövizlerden detaylar

-Duaların okunmasından detay

-Gazete küpurundan detay

-detaylar



( DENİZLİ )- Hasan Ali Solak: “Çin, bütün topraklarını hapishanelere çevirmiş”- 3 Milyon’a yakın Doğu Türkistanlı Çin’de 16 kampta çalışıyor DENİZLİ



- Denizli'de de İHH İnsani Yardım Derneği organizatörlüğünde İlim Yayma Cemiyeti, Hak-İş, Anadolu Gençlik Derneği Denizli şubeleri ile Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu ‘Sessiz Çığlık’ adlı gösterisi ile Doğu Türkistanlılara destek oldu. Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar yürüyerek, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar sloganlar atarak ilerledi. Doğu Türkistan'daki insanların maruz kaldığı hak ihlallerine dikkat çeken grup üyeleri, elleri ile ağızlarını kapatarak yürüdüler. Aynı anda çeşitli illerde de yapılan basın açıklamaları Denizli’de de yapıldı. “Çin, bütün topraklarını hapishanelere çevirmiş” İlk konuşmasının ardından konuşan Denizli İnsani Yardım Vakfı Başkanı Hasan Ali Solak, Doğu Türkistanlıların meselelerini dert edinerek bir bir anlatan Solak, “Doğu Türkistan’la ilgili dünyanın her yerinde bir duyarsızlık, bir sessizlik var. 2017’den itibaren ise, kurmuş olduğu kamplara Doğu Türkistanlı kadınları, erkekleri çocukları alıp götürmeye başladılar. 16 tane kampın kurulduğu tahmin ediliyor. 1 ile 3 milyon insanın bu kamplarda yaşadığı bilgisi var. Çin, oraya heyetleri davet ediyor ve kendine göre dizayn ettiği bazı kamplara bu heyetleri götürüyor. Heyetlere, “Bakın, biz burada kültürel seviyeyi yükseltmeye çalışıyoruz.” diyolar. Çin, bütün topraklarını hapishanelere çevirmiş, oradan bilgi çıkmıyor. Orada sessiz çığlık var. Öyle Büyük işkenceler yapıyorlar ki, oradan çıkan insanlar ya akıllarını kaybediyor, ya bilinçlerini kaybediyor. Büyük bir kısmı da ölüyor” diye konuştu.

“Ses çıkartan her Doğu Türkistanlının ailesi işkence görüyor” Solak, konuşmalarının devamında ise Doğu Türkistan gerçeklerinin ortaya çıkmasını ve heyetleri Çin’e giderek, iletişim ve haber alma özgürlüğünün Doğu Türkistanlı halkına verilmesini ve geçeklerin bir an önce ortaya çıkacağını belirtti.

Solak, “Biz sessiz kalmayacağız, onun için buradayız, adına ‘Sessiz Çığlık’ diyoruz. Ses çıkartan her Doğu Türkistanlının ailesi işkence görüyor ya da hapislere götürülüyor. O nedenle, Doğu Türkistanlılar “ağlama hakkına” bile sahip değiller. Bunun için tüm Türkiye’de, tüm illerimizde olduğu gibi Denizli’mizde de meydanlara indik. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin bir an evvel özgürlüklerine kavuşmasını ve yaralarının sarılmasını temenni eder ve tüm Denizli olarak diyoruz ki, “Hepimiz Doğu Türkistanlıyız!” dedi.





loading...