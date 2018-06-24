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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Doğu Perinçek oyunu İstanbul'da kullandı - İSTANBUL Haberi

Doğu Perinçek oyunu İstanbul'da kullandı - İSTANBUL Haberi

- Doğu Perinçek'in oy kullanması - Perinçek'in açıklamasıDoğu Perinçek oyunu İstanbul 'da kullandı - Perinçek: "Türkiye'nin önünde göreceksiniz 1 - 2 yıl içinde çok büyük çözümler var ve Türkiye Atatürk rotasına tekrar girecek"İSTANBUL (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin önünde göreceksiniz 1 - 2 yıl içinde çok büyük çözümler var ve Türkiye Atatürk rotasına tekrar girecek." dedi.
Perinçek, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Beşiktaş Gayrettepe'deki Şair Nedim Ortaokulunda kullandı.Perinçek, oyunu kullanmak üzere saat 14.00'da eşi Şule Perinçek ile Şair Nedim Ortaokuluna geldi. Perinçek ailesi oylarını 1154 numaralı sandıkta kullandı.Perinçek, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Büyük Türk Milleti, yarın dünya güneşin etrafında dönmeye devam edecek. Türkiye'nin önünde göreceksiniz 1 - 2 yıl içinde çok büyük çözümler var ve Türkiye Atatürk rotasına tekrar girecek." dedi.
Seçim sonuçlarını partisinden takip edeceğini belirten Doğu Perinçek, açıklamasının ardından okuldan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Görece Cumhurbaşkanı Adayı Basın Mensupları 

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