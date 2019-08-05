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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Doğu'nun 'gözde' kurbanlıkları otomobil fiyatına alıcı bekliyor - KARS

Doğu'nun 'gözde' kurbanlıkları otomobil fiyatına alıcı bekliyor - KARS

Doğu'nun "gözde" kurbanlıkları otomobil fiyatına alıcı bekliyor - KARS - Fırtına isimli boğanın ahırda görüntüleri - Besicilik yapan Oktay İstek'in konuşmasıDoğu'nun "gözde" kurbanlıkları otomobil fiyatına alıcı bekliyor - Türkiye'de hayvancılığın öncelikli geçim kaynağı olduğu Erzurum, Kars ve Iğdır'da Kurban Bayramı dolayısıyla satışa çıkartılan bazı kurbanlıkların fiyatı adeta ikinci el otomobil fiyatı ile yarışıyor - Besici Erdal Polat: - "İnşallah Erzurum'da bu kurbanlıkları alacak babayiğitler çıkar. Bu hayvanlarla resim çektirmeyi ücretli yapsaydım parasını çıkarmıştım"ERZURUM / KARS / IĞDIR (AA) - Erzurum, Kars ve Iğdır'daki besiciler, ağırlıkları 1 ton ve üzerindeki kurbanlıkları 17 ila 32 bin lira arasında değişen rakamlara satışa sundu.Türkiye'de hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışı hareketliliği arttı.Söz konusu kentlerde belirlenen alanlara kurbanlıklarını getiren besiciler, hayvanlarını yetiştirmek için harcadıkları emeğin karşılığını almak için vatandaşlarla kıyasıya pazarlıklar yapıyor.Besiciler tarafından, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ağırlıkları 1 ton ve üzerindeki büyükbaş hayvanlar ikinci el otomobil fiyatına satışa çıkarıldı. - Sarıkamış'ın "Fırtına"sı 25 bin lira Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki "Fırtına" adı verilen büyükbaş hayvan 25 bin liradan satışa çıkartıldı.Çatak köyünden ilçe merkezine getirilen "Fırtına"ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Besici Oktay İstek, Fırtına'ya yayla ve beside özenle baktığını aktararak, "3 yaşındaki kurbanlık günde 10 - 15 kilo yem ve kırma ile beslendi. Önümüzdeki günlerde satılmak üzere pazara götüreceğiz. Fiyatı 25 bin lira, yani ikinci el araba fiyatına eşdeğer. Büyük hayvan olduğu için kolaylıkla kontrol edilemiyor." ifadelerini kullandı.

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