Doğu Marmara Tarım Fuarı Kocaeli'de kapılarını açtı

--başkan vekili Zekeriye özak konuşması

--hediye takdimi

--kurdele kesimi

--detaylar



( KOCAELİ ) - KOCAELİ



- Doğu Marmara Tarım Fuarı Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Öncülüğünü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı, Kocaeli Sanayi Odası ve TÜYAP’ın destekleriyle gerçekleştirilen Doğu Marmara Tarım Fuarı'nın bugün Kocaeli Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde açılışı yapıldı. Açılışa Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. genel müdürü Cihat Alagöz ve çok sayıda protokol üyeleri katıldı.

Açılışta söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Ülkemizin geleceği için sanayinin ve yüksek teknolojinin yanı sıra sağlıklı ve güvenli gıdaya ve dolayısı ile tarıma da büyük bir önem verilmelidir. Gelişen teknolojiyle birlikte yapay gıdaların insan sağlığı için oluşturduğu tehtid karşısında kendi tarımsal ürünlerimize sahip olmak ve bu alanda eskiden olduğu gibi yeniden kendi kendine yeten bir ülke durumuna gelebilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma büyük destek veriyoruz" dedi.

Konuşmanın tamamlanmasının ardından protokol üyeleri tarafından fuarın açılışı için kurdele kesildi. Kurdele kesiminin ardından heyet fuar alanında gezerek stantları ziyaret etti. 11-15 Nisan tarihleri arasında açık olacak fuarda tarım sektörüyle ilgili tüm firmaların yanı sıra, çevre illerden tarım ve hayvancılık ile ilgili birlik, kooperatif ve dernekler de fuara yer alıyor. (YSG-GY-Y)

