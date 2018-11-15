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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı iddiası İzle

Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı iddiası İzle



: - Bölgede bekleyen polis araçları - İsrail güvenlik güçleri - Olayda 2 İsrail polisi hafif, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Filistinli ise vurularak ağır şekilde yaralandıKUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs 'te bıçaklı saldırı düzenlediği ileri sürülen Filistinliyi vurarak ağır yaraladı.İsrail polisinden yapılan açıklamada, bir Filistinlinin Doğu Kudüs 'te İsrail'e ait bir karakolda polislere bıçakla saldırı düzenlediği ifade edildi.Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Filistinlinin polis tarafından vurularak ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, olaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklama, olayda 2 İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Bıçaklı Saldırı Güvenlik Güçleri İsrail Yazılı Açıklama Saldırı 

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