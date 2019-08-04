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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Doğu Karadeniz'de etkili sağanak - RİZE

Doğu Karadeniz'de etkili sağanak - RİZE

- Sağanak yağışın etkili olduğu Rize merkezden detay görüntülerDoğu Karadeniz'de sağanak uyarısı - Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde bu geceden yarın sabaha kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyorANKARA (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak beklendiği, sağanağın Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu geceden yarın sabaha kadar Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde (Of, Sürmene, Arsin, Araklı,Dernekpazarı, Çaykara, Köprübaşı) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (metrekarede 51 - 100 kilogram) olacak.Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Su Baskını Dolu Yağışı Yıldırım Düşmesi Şiddetli Yağış Gesi 

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