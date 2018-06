Doğu Karadeniz bölgesinin yöneticileri Gümüşhane’yi gezdi

-Cami ve Sultan Süleyman Mührü detayları

-Mahalleden görüntüler

-Sema Doğan Parkı sinema ve diğer alanları

-Cam seyir terası detayları

-Kemençe, horon detayları

-Hatıra fotoğrafı

-Valinin açıklamaları



( GÜMÜŞHANE -HD)- Vali Okay Memiş:- “Konuklarımız bu güzelliklerden çok etkilendiler” GÜMÜŞHANE



- Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Yönetim Kurulu Toplantısının ardından toplantıya katılan üst düzey bölge yöneticileri için Gümüşhane’nin önemli tarihi ve turistik mekanlarına gezi programı düzenledi.

Ramada Gümüşhane Otel’de düzenlenen toplantının ardından ilk olarak kentin eski yerleşim yeri olan hoşgörü merkezi ve Doğu Karadeniz’in Safranbolu’su olmaya aday bölgelerinden tarihi Süleymaniye Mahallesini gezen yöneticiler burada İl Özel İdaresi tarafından işletilen Süleymaniye Kafe’de serin havada bir süre dinlendi. Daha sonra tarihi Sultan Süleyman Han Ulu Camii avlusunda ve cami içinde incelemelerde bulunan heyete Gümüşhane Valisi Okay Memiş tarafından caminin mihrabında bulunan “Süleyman Mührünü” gösterilerek önemi anlatıldı ve mahallenin hemen bitişiğinde yapılacak olan kayak merkeziyle ilgili bilgi aktarıldı. Mahallede yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili kısa bir gezinti yapan yöneticiler ardından Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan Sema Doğan Yaşam Merkezini ziyaret etti. Bölgenin en güzel parklarından birisi olan tesiste sinema, bowling salonlarını gezen heyet, piknik yapmak için alanı dolduran vatandaşlarla da zaman zaman sohbet etti. Zaman darlığı nedeniyle programda olmasına rağmen dünyaca ünlü damlataşı mağarası Karaca Mağarasına gidemeyen heyet son olarak Torul Kalesinde yapılan ve 240 metrelik irtifasıyla Türkiye’nin en yüksek ve en ulaşılabilir durumdaki cam seyir teraslarından birisi olan Torul Kalesi Cam Seyir terasında incelemelerde bulundu. Cam seyir terasına dikilen 45 metre yüksekliğinde ve 150 metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyüklerinden olan dev Türk bayrağının gölgesinde kurulan Tuğrulbey Otağında dinlenen yöneticiler Aksüt köyü muhtarı Nurettin Balcı'nın kemençesi eşliğinde söylediği atma türküleri dinledi, bazı yöneticiler horon oynadı. Toplantıya katılan Valileri, Belediye Başkanlarını, TSO Başkanlarını ve İl Genel Meclisi Başkanlarını uğurladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, heyetle birlikte kısa bir Gümüşhane turu düzenlediklerini belirtti.

“Konuklarımız bu güzelliklerden çok etkilendiler” DOKA yönetim kurulu toplantılarının üye illerde yapıldığın ve bu kapsamda heyeti Gümüşhane’de ağırladıklarını kaydeden Vali Memiş, toplantı sonrası kısa bir turla Gümüşhane’de gezilecek yerleri gördüklerini belirterek, “Süleymaniye Mahallesi, Sema Doğan Parkı ile Torul Kalesi Cam Seyir Terasını gezdik. Karaca Mağarası’na zaman darlığı nedeniyle gidemedik. Tomara Şelalesi de dahil olmak üzere gezilip görülmeye değer çok güzel yerlerimiz var. Konuklarımız bu güzelliklerden çok etkilendiler. Memnun kaldılar. Gümüşhane’de son yıllardaki gelişmeyi ve ivmeyi memnuniyetle karşıladılar. Biz, her daim Gümüşhaneli hemşerilerimizin emrindeyiz. Biz, vatandaşlarımızın emrindeyiz. Biz, vatandaşlarımıza ağalık, beylik değil, hizmet için görev yapıyoruz. Bu hizmetlerde benimle beraber bütün kamu görevlilerinin emeği vardır. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Bize başta Sayın Cumhurbaşkanım olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.