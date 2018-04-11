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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Doğu Gutalılar barınma sorunu için bekleyişte - AZEZ

Doğu Gutalılar barınma sorunu için bekleyişte - AZEZ

- Yardım kuruluşu temsilcilerinin yaptığı toplantıdan detaylar - İstikrar Komitesi'nden Münzir Sellel ile röportaj - Şehit Muhammed Vesim Muaz Hastanesi Müdürü Doktor Hasan İbrahim ile röportajAZEZ - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanların barınma sorununa çözüm aranıyor.Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinden zorunlu tahliyeler kapsamında ülkenin kuzeyine göçler devam ediyor.

Toplantı Gesi Başkent Rejim Saldırı 

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