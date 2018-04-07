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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Doğu Gutalı ailelere sıcak yemek - İHH İnsani Yardım Vakfı, Doğu Guta'dan gelen aileler için kurulan kampta her gün 3 bin kişiye sıcak yemek veriyor İzle

- Doğu Gutalı ailelere sıcak yemek - İHH İnsani Yardım Vakfı, Doğu Guta'dan gelen aileler için kurulan kampta her gün 3 bin kişiye sıcak yemek veriyor İzle

mobil aşevi

İdlib 

-yemek yapım ve dağıtımı detaylar
-verilen yemek
-vatandaşlardan detay

( ŞAM ) - Doğu Gutalı ailelere sıcak yemek- İHH İnsani Yardım Vakfı, Doğu Guta'dan gelen aileler için kurulan kampta her gün 3 bin kişiye sıcak yemek veriyor ŞAM

- İHH İnsani Yardım Vakfı, Doğu Guta’dan gelen aileler için İdlib kırsalında kurdukları kamptaki mobil aşevinden her gün 3 bin kişiye sıcak yemek veriyor. Suriye’nin Şam kenti kırsalındaki Doğu Guta’dan bölge halkının tahliyesi sürüyor. Tahliye edilen ailelerin barınması amacıyla İdlib kırsalındaki Der Hassan köyüne çadır kuran İHH İnsani Yardım Vakfı, oluşturulan kamp alanına mobil aşevini de konuşlandırdı. Mobil aşevinden her gün 3 bin kişiye sıcak yemek çıkartılıyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Doğu Guta’dan gelen ailelerin barınma ve gıda ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Tosun, aileler için İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde bir kamp alanı oluşturduklarını ve buraya mobil aşevini konuşlandırdıklarını belirterek, "Der Hassan köyünde yaklaşık 350 çadır kurduk. Bu çadırlara aileleri yerleştirdik. Toplam da Doğu Gutalı aileler için bu alana 500 çadır kuracağız. Ailelerin çadırlar içerisinde sıcak yemek pişirme imkanı olmadığı için mobil aşevimizi de faaliyete geçirdik" dedi.
Mobil aşevinden günlük 3 bin kişiye sıcak yemek çıkarıldığını anlatan Tosun, "Bu mobil aşevinin faaliyete geçmesi noktasında bizlere Kuveyt merkezli El Nouri kurumu destek oldu. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Aileler kendi imkanlarıyla sıcak yemek temin edebilene kadar desteklerimiz devam edecektir.’’ diye konuştu.

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