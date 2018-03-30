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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Doğu Gutalı ailelere mobil aşevi

Doğu Gutalı ailelere mobil aşevi

Aşevi tırı

Gesi İdlib Başkent Trol 

-Hareket halindeyken görüntüsü
-Selim Tosun ile röp
-Detaylar

( HATAY ) HATAY

- Doğu Guta’dan tahliye edilenler için İdlib kırsalındaki Der Hassan köyünde çadır kurulumuna devam eden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ailelerin sıcak yemek ihtiyacını da karşılamak amacıyla kamp alanına bir adet mobil aşevi konuşlandırdı. Yapılan tahliye anlaşması kapsamında Suriye’nin başkenti Şam’ın Doğu Guta bölgesinde tahliye edilenler için İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde çadır kurulumuna devam eden İHH İnsani Yardım Vakfı, ailelerin sıcak yemek ihtiyaçlarını da karşılamak amacıyla kamp alanına bir adet mobil aşevi konuşlandırdı. Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Doğu Guta’dan gelen ailelerin kendi imkanlarıyla sıcak yemek pişirene kadar mobil aşevinin üretime devam edeceğini söyledi.

Tosun, ailelerin yanlarına hiçbir araç-gereç getiremediklerini belirterek, "Doğu Guta’dan gelen aileler ölümden kaçarak İdlib’e geldiler. Yanlarında hiçbir araç-gereç bulunmuyor. Biz bu ailelerin barınabilmeleri için İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde çadır kurulumlarına başladık. Bu alan içerisinde yaklaşık 500 çadır kuracağız. Şimdiye kadar yüz aileyi çadırlara yerleştirdik. Yeni kurduğumuz çadırlara da ivedi bir şekilde diğer aileleri yerleştireceğiz" dedi.
Mobil aşevinden ailelere düzenli olarak yemek dağıtımı yapacaklarını söyleyen Tosun, "Çadırlara yerleştirdiğimiz ailelere sıcak yemek ulaştırabilmek amacıyla mobil aşevimizi kamp alanına konuşlandırdık. Bu aşevimizden bir öğünde 3 bin kişiye sıcak yemek çıkarma imkanımız bulunuyor. Arkadaşlarımız çadırlara yerleştirilen ailelere hazırladıkları yemek fişlerini dağıtıyorlar. Bu fişlerle ailelerdeki kişi sayısına göre kontrollü bir biçimde dağıtım yapacağız. Yarın itibariyle mobil aşevimizden yemek üretimlerimiz başlayacak" diye konuştu.

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