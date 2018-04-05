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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Doğu Gutalı Aileler İçin Yeni Kamp - İdlib’e Bağlı Der Hassan Köyü'nde Kurulan 350 Çadıra Aileler Yerleştirildi

- Doğu Gutalı Aileler İçin Yeni Kamp - İdlib’e Bağlı Der Hassan Köyü'nde Kurulan 350 Çadıra Aileler Yerleştirildi

Çadır kamp

İdlib İçme Suyu Sağlık Taraması 

-Çadırların kurulumu
-Yaşayan insanlar
-Havadan kampın görünümü
-Detaylar
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-ULAŞIM: KAFEDEN GEÇİLİYOR

( ŞAM ) - Doğu Gutalı aileler için yeni kamp- İdlib’e bağlı Der Hassan Köyü'nde kurulan 350 çadıra aileler yerleştirildi ŞAM

- Suriye’nin Şam kenti kırsalındaki Doğu Guta’dan gelen aileler için İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib’e bağlı Der Hassan Köyü'nde 350 adet çadır kurdu. Kurulan çadırlara aileler yerleştirildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca, 5 yıldır kuşatma altında tutulan Doğu Guta’dan tahliye edilen aileler için İdlib kırsalındaki Der Hassan Köyünde 350 adet çadır kuruldu. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Doğu Guta’nın çeşitli bölgelerinden İdlib’e tahliyelerin devam ettiğini söyledi.

Tahliyelerin art arda gelmesi nedeniyle Doğu Gutalı ailelerin barınma alanlarına ihtiyaç duyduklarını ifade eden Tosun, "Doğu Guta’dan tahliye edilen aileler için İdlib kırsalındaki Der Hassan köyüne 350 adet çadır kurduk. Bu çadırlara aileleri yerleştirdik. Mobil sağlık kliniğimiz, kuşatmadan çıkan ve uzun bir yolculuktan sonra İdlib’e ulaşan aileleri sağlık taramasından geçirdi. En kısa sürede kamp alanı içerisinde bir çadır okulu da açacağız. Temiz içme suyu ihtiyacını da kamp alanı içerisinde kurduğumuz su deposu ile gidereceğiz. Bu alana 150 çadır daha kurarak toplamda 500 Doğu Gutalı ailenin barınacağı bir alan oluşturmuş olacağız" dedi.

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