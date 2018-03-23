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( ŞAM ) - Doğu Guta’nın Haresta beldesinden gelen kafileyi İHH ekipleri karşıladı- Tahliye edilen bin 908 kişi Hama’nın sıfır noktasında Madık Kalesi yakınlarında karşılanarak acil yardım paketleri dağıtıldı ŞAM



- İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Suriye’nin başkenti Şam’a bağlı Doğu Guta’nın Haresta beldesinden tahliye edilen kafileyi Hama’da bulunan Madık kalesi yakınlarında karşıladı. 2013 yılından bu yana kuşatma altında tutulan Suriye’nin başkenti Şam’a bağlı Doğu Guta’nın Haresta beldesinden 30 otobüs ile tahliye edilen bin 908 kişi Hama’nın sıfır noktasında Madık Kalesi yakınlarında karşılandı. Tahliye edilen kafileye İHH ekipleri acil yardım paketleri dağıttı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Şam yakınlarında bulunan Doğu Guta’nın Haresta beldesinin 2013 yılından bu yana kuşatma altında tutulduğunu, sivil yerleşim yerlerine yönelik Rusya ve Esed rejimine bağlı güçlerin havadan ve karadan gerçekleştirdikleri saldırıların artması üzerine taraflar arasında yapılan anlaşma ile ilk kafilenin İdlib’e tahliye edildiğini söyledi.



Tosun, "Doğu Guta 5 yılı aşkın bir süredir kuşatma altında tutuluyor. Bu süreçte bölgeye yönelik hava ve karadan gerçekleştirilen saldırılar hiç durmadı. Son bir ayda içerisinde Rusya ve Esed rejimine bağlı güçlerin çocuk, kadın gözetmeksizin düzenledikleri saldırılar Doğu Guta’nın üç parçaya bölünmesine neden oldu. Saldırıların kesintisiz devam etmesi nedeniyle Haresta beldesindeki insanlar son bir aydır hayatta kalmak için sığınaklarda yaşıyor. Sivillerin içinde bulunduğu zor durum Doğu Guta’nın Haresta beldesinden büyük çaplı bir tahliye anlaşmasını gündeme getirdi. İlk tahliye 30 otobüsle bin 908 kişinin Hama’nın Madik kalesi yakınlarında bulunan muhaliflerin kontrol ettiği alana ulaşması ile gerçekleşmiş oldu. Ekiplerimiz tahliye edilen aileleri acil gıda paketleri ile karşıladılar" dedi.

Tahliye edilen ailelerin İdlib’te belirlenen çeşitli alanlara yerleştirileceğini belirten Tosun, "Tahliye edilen aileler İdlib kent merkezi ve kırsalında kurulan geçici konaklama merkezlerinin yanı sıra aileler için Batı Halep kırsalındaki Kefer Hamra ile Hareya’da tuttuğumuz 500 farklı eve yerleştirilecek. Ailelerin ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılamaları için yerleştirildikleri alanlara hayır çarşıları açacağız. Aynı zamanda gıda ve sağlık alanında desteklerimize devam edeceğiz’’ diye konuştu.



