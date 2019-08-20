Doğu Guta kimyasal silah katliamının 6. yılı (2) - AFRİN
- Görgü tanıklarından Mahmud Humsi Ebu Cabir ile röportaj - Bir başka görgü tanığı Ebu Riyad ile röportajBeşşar Esed rejiminin kimyasal silahla bin 400'ün üzerinde sivili öldürdüğü saldırının 6. yılında, katliamın görgü tanıkları, sorumluların hala yargılanmamasından derin üzüntü duyuyor.Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla bin 400’in üzerinde sivili öldürdüğü saldırının üzerinden 6 yıl geçti.Bu süre içerisinde rejim, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütüne stokunu imha etme taahhüdü vermiş olsa da birçok kez daha kimyasal silah kullanarak sivilleri katletti.Mahmud Humsi Ebu Cabir de bölgedeki Cisrin beldesinde ikamet ettiklerini, saat 02.00 sularında kapılarının çalınarak uyandırıldıklarını söyledi.
Bir başka görgü tanığı Ebu Riyad da uluslararası topluma seslenerek "Artık katil rejimin bu saldırıdan ötürü yargılanmasını istiyoruz. Herkesin rejimin bizi kurban ettiğini görmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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