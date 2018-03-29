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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler - MALATYA

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler - MALATYA

- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin'in açıklamasıDoğu Guta'dan zorunlu tahliyelerMALATYA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Doğu Guta'da tehcir edilen insanların, gıda, çadır ve battaniye gibi insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Derin, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da 400 binden fazla insanın 5 yılı aşkın bir süredir Esed rejimi tarafından muhasara altında tutulduğunu ve bölgede rejim güçleri tarafından yapılan saldırılar nedeniyle binlerce sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Doğu Guta'nın toplu mezara dönüştüğünü son 4 ayda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Derin, "Bölgede insani kriz had safhaya ulaştı. Kuşatma altındaki insanlar videolarla dünya kamuoyuna seslerini duyurmaya çalışıyor. Esed rejimi, Doğu Guta'ya başta varil bombası olmak üzere her türlü silahı kullanarak, kara ve hava saldırıları düzenliyor. Yapılan saldırılar kimyasal silah, varil, vakum, misket ve sığınak delici bombalar kullanılarak gerçekleştiriliyor." diye konuştu.
Derin, Doğu Guta'da insanların ya ölüme sürüklendiğini yada tehcire mahkum edildiğini aktararak, şöyle devam etti:"Geçen hafta yürürlüğe giren anlaşmayla Doğu Guta'dan tehcir edilen aileler, Haresta, Zemelka, Arbin ve Ayn Terma ilçelerinin yanı sıra çeşitli mahallelerden aileler İdlib'e gönderilmeye başlandı. Gelen aileler, Hama'da Suriye rejiminin bulunduğu yerin sıfır noktasındaki Madık Kalesi yakınlarında karşılanıyor. Tahliye anlaşmasıyla yerinden tehcir edilenlerin sayısı bugüne kadar yaklaşık 25 bine ulaştı."Doğu Guta'dan tahliye edilen ailelere İHH olarak, insani yardımda bulunduklarını dile getiren Derin, bölgede gıda, çadır, battaniye ve sünger yatak gibi insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

İnsani Kriz İdlib İnsani Yardım Kimyasal Silah Saldırı 

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