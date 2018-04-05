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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler - BAB

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler - BAB

- 16. konvoyun Bab ilçesine gelişi - Otobüstekilerden detay - Yaralılardan detaylarDoğu Guta'dan zorunlu tahliyeler - Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'dan ayrılmak zorunda kalanları taşıyan 16. konvoy Bab'a ulaştı - Rejim ve destekçilerinin kuşatmasındaki son nokta olan Duma ilçesinden gelen konvoyda 633 kisi bulunuyor. - Zorunlu tahliyeler kapsamında 50 binden fazla kişi Doğu Guta'dan çıktıBAB/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan 16. konvoy, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesine ulaştı.Doğu Guta'da zorunlu tahliyeler kapsamında rejim ve destekçilerinin kuşatmasındaki son nokta olan Duma ilçesinden ayrılmak isteyen bazı sivilleri taşıyan 13 otobüslük konvoy, muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesine vardı.Bab'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, 22 Mart'ta Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler kapsamında sivilleri taşıyan 16. konvoyda, 233'ü çocuk, 180'i kadın olmak üzere 633 kişi bulunuyor.Tahliye edilenler, Bab ilçesine bağlı Kıbbasin beldesinde kurulan geçici barınma merkezlerine yerleştirilecek.Böylece zorunlu tahliyeler kapsamında 50 binden fazla kişi Doğu Guta'dan çıkmış oldu. - Tahliyeye giden süreçEsed ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta harekete geçmişti. Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı. Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil, sığınak ve bodrum katlarına saklanmıştı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama süresi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti.Ayrıca Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00 - 14.00 (TSİ 10.00 - 15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes kararlarına rağmen saldırılarına ara vermemiş, 3 Mart'tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü.Rejim ve destekçileri, 11 - 12 Mart'ta Doğu Guta'nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle son aylarda yoğun saldırılarla bölgenin yarıdan fazlasını ele geçirmesiyle on binlerce kişi, rejim kontrolündeki alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Sivil Ölüm Muhalifler Uluslararası Harekete Geç Saldırı 

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