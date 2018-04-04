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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler - BAB
- Konvoydaki otobüslerin gelişi - Konvoydaki ambulansların gelişi - Yaralıların sedyeyle taşınması - Yaralıların taşınması - Araçtakilere yiyecek dağıtılması - Araçların gelişinden detay Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan 15. konvoy, Fırat Kalkanı harekatı bölgesindeki Bab ilçesine ulaştı.