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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler (2) - BAB

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler (2) - BAB

- Bab ilçesine bağlı Kıbbasin beldesinde kurulan geçici barınma merkezinden detay - ÖSO askerlerinin çocuklara gofret vermesi - Geçici barınma merkezinde sağlık taraması yapılması - İHH İnsani Yardım Vakfı çalışanlarının yardım malzemeleri ve gıdaları getirmesi - Çocuklardan detaylar - Doğu Guta'dan geçici barınma merkezine gelen engelli kadın ile röportajSuriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan 16. konvoy, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesine ulaştı. Tahliye edilenler, Bab ilçesine bağlı Kıbbasin beldesinde kurulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı çalışanları, tahliye edilenlere ekmek, su, konserve, et ve çocuk bezinden oluşan acil yardım paketleri dağıttı.

Engelli Kadın Gesi Uttu Sağlık Taraması Rejim 

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