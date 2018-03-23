Doğu Guta'dan tahliye edilen ilk kafile İdlib'e ulaştı - İDLİB
- Otobüslerin gelişi - Otobüslerdeki sivillerden birine pansuman yapılması - İdlib 'e ulaşan kafilede bulunan siviller ve çocuklar - İHH ekiplerinin yiyecek ve yardım malzemeleri dağıtması - İHH Suriye Basın Çalışmaları Sorumlusu Selim Tosun'un açıklamaları - İdlib 'e ulaşan otobüslerBeşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya başlattıkları kara harekatının Haresta ilçesi sınırlarına ulaşmasından sonra yürütülen görüşmeler sonucu dün başlatılan tahliyenin ardından bölgeden ayrılan ilk konvoy İdlib 'e ulaştı. İdlib 'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta'nın Haresta ilçesindeki askeri muhalifler ve sivilleri taşıyan ilk konvoydan 30 otobüs, İdlib ve Halep'in batı kırsalına geldi.Tahliye sonucu Haresta ilçesinden ayrılanların sayısı, 612'si çocuk 412'si kadın 1908 kişiye ulaştı.Konvoyda yer alan hamile bir kadının yolculuk sırasında doğum yaptığı ve sağlık durumu kötü olan bir kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.Haresta'dan ayrılmak zorunda kalanlar, İdlib 'de ve Halep batı kırsalında yerel sivil toplum örgütlerinin kurduğu geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.Bölgeden tahliye olanları, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkilileri karşıladı.İHH yetkilileri, yaklaşık 10 saat süren yolculuğun ardından İdlib 'e ulaşan sivillere acil gıda malzemeleri ulaştırdı.İHH Suriye Basın Çalışmaları Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tahliye edilen Doğu Gutalılara ilk aşamada gıda paketleri, meyve, su, temizlik malzemesi, çocuk bezleri ve mama dağıttıklarını söyledi.