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( AZEZ ) - Doğu Guta'dan Fırat Kalkanı bölgesine tahliye AZEZ



- Doğu Guta’dan tahliye edilmek zorunda kalan siviller, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Halep’in El-Bab ve Azez ilçesine ulaştı. İHH İnsani Yardım Vakfı, Elbab’ın Şibeyran köyünde kurulan geçici barınma merkezinde bulunan Doğu Gutalı sivil halka günlük sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Uzun zamandır abluka altında bulunan Doğu Guta’da zorunlu tahliyeler kapsamında Esad rejiminin kuşatmasındaki son nokta olan Duma ilçesinden ayrılmaya zorlanan siviller, El-Bab ve Azez’de karşılandı. Son üç günde El-Bab ve Azez’e ulaşan yaklaşık bin 147’si çocuk 175’i yaralı olmak üzere 3 bin 289 kişi burada bulunan geçici barınma merkezlerine yerleştirildi. İHH, tahliye edilen sivilleri yolda karşılayarak kafilelerdeki ailelere acil yardım paketi, su, konserve, ekmek, meyve ve çocuk bezi dağıtımı gerçekleştirdi. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan İHH Kilis Basın Sorumlusu Ali İmran Durman, “Esad ve destekçileri, Rusya’nın hava desteğini alarak muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’yı ele geçirmek için 19 Şubat’ta harekete geçmişti. Kuşatmadan kaçıp İdlip bölgesine gelen aileleri karşılayıp, kamplar kurmuştuk. Son günlerde ise Guta’dan Fırat Kalkanı bölgesine gelen aileleri karşılayıp geçici barınma merkezlerine yerleştirdik” dedi.

Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil, sığınak ve bodrum katlarında yaşamaya mahkum edilmişti.

