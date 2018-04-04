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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Doğu Guta'dan El Bab'a Zorunlu Göç Sürüyor

- Doğu Guta'dan El Bab'a Zorunlu Göç Sürüyor

Duma'dan El Bab'a gelen mülteci konvoyundan görüntüler

Mülteci Gesi Rejim Yaşlı Adam 

-Mültecilerin konuşmaları

( HALEP ) - Doğu Guta'dan El Bab'a zorunlu göç sürüyor HALEP

- Şam’ın Doğu Guta bölgesinde 5 yıldır muhasara altında tutulan 400 bin rejim muhalifi ve sivilden 131 bini bölgeden tahliye edildi. Dün gece bin 100 kadar yaşlı, kadın ve çocuktan oluşan konvoy, 36 saat yorucu yolculuktan sonra El Bab’a ulaştı. Doğu Guta’nın Duma şehrinden El Bab'a gelenleri karşılayanlardan Dr. Ebu Yasir, “Elhamdülillah Guta’dan gelen muhacirleri karşıladık. El Bab halkı onları çok iyi karşıladı. Onlara elimizden gelen bütün hizmeti vereceğiz. Bizim vatanımız bir. Allah bizi bütün şerlerden kurtarsın diyoruz” dedi.
El Bab’dan bir genç Muhammed Ebul Futuh ise, “Burası Halep ile El Bab arasındaki eski yol. Guta’dan gelenleri güzel karşıladık. Onlara evimizi açtık” diye konuştu.
Guta'dan gelen bir adam ise, "Biz Guta’dan zorla çıkarıldık. Kırk saatlik yolculuktan sonra size geldik. Allah sizden razı olsun. Bize iyi hizmet yapıldı. Büyük devletler Suriye halkına ve özellikle Guta halkına komplo kurdu" dedi.
Bir başka Gutalı yaşlı adam ise, “Biz Guta halkı olarak muhasara altında kaldık. Zulüm gördük. Yedi sene üstümüze bomba yağdırdılar” diye konuştu.

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