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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Doğu Guta'dan ayrılmak zorunda kalanları taşıyan 9. konvoy Hama'ya ulaştı

Doğu Guta'dan ayrılmak zorunda kalanları taşıyan 9. konvoy Hama'ya ulaştı

- Tahliye edilenleri taşıyan otobüsler - Yaralıların taşınması - Tahliye edilenler arasında bulunan çocuklar ve kadınlar Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan dokuzuncu konvoy Hama iline vardı.Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerini kapsayan tahliyeler sürüyor.Hasta ve yaralılar ile askeri muhalif unsurları taşıyan 3 bin 390 kişinin bulunduğu, 66 otobüsten oluşan dokuzuncu konvoyun, sabah erken saatlerde ülkenin orta kesimindeki Hama 'ya ulaştığı öğrenildi.Konvoyda daha önce yaralanmış ve hayati tehlikesi olan hastalar bulunduğu kaydedildi.Konvoyun Hama 'dan muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalındaki geçici barınma merkezlerine gitmesi bekleniyor.Ancak söz konusu geçici barınma merkezlerinde kontenjanın dolduğu, sivillerin okul ve camilere sığınmak zorunda kaldıkları bildirildi.
Geçen hafta başlayan zorunlu tahliyelerde bölgeden çıkanların sayısı 33 bini aştı.

Rejim Karşıtı Muhabir İdlib Sığınma Rejim 

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