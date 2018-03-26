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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Doğu Guta’dan 5 bin 300 kişi daha tahliye edildi

Doğu Guta’dan 5 bin 300 kişi daha tahliye edildi

Tahliyeler

Sivil Toplum İdlib Uttu Başkent Rejim 

-Gelen otobüsler
-Medya sorumlusu Selim Tosun ile röp.
-Yapılan yardımlar
-Yaralı
-Tahliye edilen halk
-Tahliye edilenler

( HATAY ) HATAY

- Suriye’nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta’nın Zemelka, Arbin ve Ayn Terma beldelerinden 5 bin 300 kişi daha İdlib’e geçti. Tahliye edilenleri acil yardım paketleriyle Türk sivil toplum kuruluşları karşıladı. Beşar Esed rejiminin kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta’nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma ilçelerindeki hasta, yaralı ve aileleri taşıyan 84 otobüs ile 11 hasta nakil aracından oluşan dördüncü konvoy, Hama ilindeki Madık Kalesi yakınlarına ulaştı. Doğu Guta’dan tahliye edilen aileleri İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri acil yardım paketleriyle karşıladı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Doğu Guta’dan dördüncü konvoyun güvenli noktaya ulaştığını söyledi.

Tosun, "Doğu Guta’nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma ilçelerinden yapılan tahliye kapsamında aileleri Hama’da Beşar Esed rejimine bağlı güçlerin bulunduğu alanın sıfır noktasında karşıladık. Gelen ailelere çeşitli ihtiyaç malzemeleri ile acil yardım paketleri dağıttık. Aileler buradan sonra ise otobüslerle İdlib’in çeşitli bölgelerinde kurulan geçici konaklama merkezlerine götürüldüler" diye konuştu.
Tosun, Doğu Guta’dan gelen ailelerin yerleştirilmesi için İdlib kırsalında çadır kurulumuna başladıklarını belirterek desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.
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