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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısında ölü sayısı 78'e çıktı - DOĞU GUTA

Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısında ölü sayısı 78'e çıktı - DOĞU GUTA

- Kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden çocuklardan detaylar - Hayatını kaybeden sivillerden detaylar - Çocuğunu kaybeden Suriyelinin üzüntüsü DOĞU GUTA (AA) - Beşşar Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında ölen sivillerin sayısı 78'e yükseldi. Kimyasal silah saldırısında ilişkin bölgeden gelen görüntülerde, çoğu gözü açık ölen sivillerde kanama olmadığı, ağız ve burun kısımlarında boğulmadan kaynaklı beyaz köpük bulunduğu dikkati çekti.

Muhalifler Kimya Rejim Kimyasal Silah Saldırı 

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