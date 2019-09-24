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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Doğu Ekspresiyle yola çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Erzincan tren garında konser verdi

Doğu Ekspresiyle yola çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Erzincan tren garında konser verdi

- Erzincan Gar’ından detaylar

Turne 

-- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
-- Konserden genel detaylar
-- Konser ekibinin nota kağıtlarını gölge yapması
-- Sinan Olcay ile röportaj

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- TCDD'nin 163. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara’dan Turistik Doğu Ekspresiyle Doğu illerine turneye çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Erzincan’da konser verdi. Ankara Garında düzenlenen törenle yola çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Turistik Doğu Ekspresi ile geldiği Erzincan Garında konser verdi. Öğle sıcağına denk gelmesinden dolayı orkestra zaman zaman nota kağıtlarını kendilerine gölge yaptı. Daha sonra dağıtılan şapkaları takan ekip Erzincan Garında konsere devam etti. Etkinlik hakkında bilgiler veren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Sinan Olcay, “Devlet Demiryollarının düzenlemiş olduğu 163’üncü yılını İzmir Devlet Senfoni Orkestrası olarak kutluyoruz. Dün Ankara garında turnemizin açılış konserini yaptık. Turistik Doğu Ekspresi treni ile Erzincan’a geldik. Erzincan’da konser düzenleyeceğiz. Bundan sonra da Erzurum’da konser yapacağız. Son olarak da Kars’ta konser vereceğiz” diye konuştu.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, turne kapsamında Erzincan’dan sonra 28 Eylül'e kadar sırasıyla Erzurum, Kars ve Sivas Divriği'de konser verecek. (SK-AA-Y)
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