Doğu Ekspresinde ‘AB - Türkiye İşbirliği’ temalı toplantı

-Christian Berger Konuşma

-Hırvat büyükelçi konuşma (son konuşmacı)

-Geneş ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- AB-Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen “Turistik Doğu Ekspresi ile Kars Seyahayi” programı kapsamında Türkiye ve AB yetkilileri trende “Türkiye-AB İşbirliği” temalı toplantı gerçekleştirdi. AB - Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen “Turistik Doğu Ekspresi ile Kars Seyahati” programı kapsamında Türkiye ve AB yetkilileri trende bulunan toplantı vagonunda “Türkiye-AB İşbirliği” temalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile büyükelçiler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, trende olduğu misafirlerle beraber olduğu için mutluluk duyduğunu dile getirdi. Türkiye’nin diğer alanlarda olduğu gibi demir yolu alanında da büyük atılımlar gerçekleştirdiğini aktaran Sayan, Avrupa Birliği ile ulaştırma sektöründe iş birliklerinin yapıldığını, bunlar arasında Halkalı-Kapıkule Demiryolu ile Samsun-Kalın Demiryolu hatlarının projelerden birkaçı olduğunu söyledi.



Türkiye’nin ulaşım koridoru olması için 2019 yılında Çin’den hareket eden yük treninin Marmaray’dan geçerek, Avrupa’ya kesintisiz ulaştığını hatırlatan Sayan, "Bu ulaşım koridorları, geleceğin ticaretinin nasıl etkileyeceğini bize gösterdi. Kesintisiz ulaşım, iletişim halkları birbirine bağlayacak böylece gerek ticareti gerek insanları birbirine yaklaştıracak" şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak hayata geçirdikleri projeleri anlatan ve iki kıtayı birbirine bağladıklarını kaydeden Sayan, “Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Cahit Turhan tarafından Ankara-Sivas YHT hattının bu yıl içinde açılacağının müjdesi verdi. Biz, yollarla insanların, halkları birbirine birleştirmenin diğer her türlü iletişimi artıracağını düşünüyoruz" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise, trenlerin uluslararası alanlarda yeniden popüler olduğunu söyleyerek, “Yeniden popüler olmasının sebebi daha fazla trene ihtiyaç olması, çünkü, ulaşım sektörünün genel anlamda oluşturduğu karbon ayak izinin azaltılması ancak böyle mümkün olacak” diye konuştu.

Türkiye ile önemli projeler yaptıklarını bildiren Berger, “Çok önemli projeler yaptık. Birlikte sadece altyapı yatırımı yapmakla kalmadık. Demiryollarına, aynı zamanda trafik kazalarının azaltılmasıyla daha fazla hayatın kurtarılması, daha iyi şehirlerin kentlerin oluşturulması ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanlarında da birlikte çalıştık. Biz, Türk tarafından bu alanda gerçekten çok iyi bir yanıt aldığımızı düşünüyoruz. Bu alanda birlikte çalışma konusunda iyi bir anlayış var” ifadelerini kullandı. Yunanistan ve Bulgaristan büyükelçilerinin de trende olduğunu vurgulayan Berger, “Bulgaristan’la bağlantının güçlendirilmesi söz konusu, yani bir çok fırsat var önümüzde, çeşitli alanlarda çalışmak için sorunlara rağmen ulaşım, ulaştırma sorun yaşanan alanlardan bir tanesi değil. Türkiye ve AB arasında bu alanda çok iyi ilişkiler var. Tekrar bu akşamı organize ettiğiniz için teşekkür ederiz. Trende olduğumuza çok mutluyuz. Çünkü, Türkiye’nin turizm ikonlarından bir tanesi bu tren, herkes çok memnun trende olduğu için dün bir meslektaşımla karşılaştım ve buraya geleceğimi söylediğim de çok kıskandı” ifadelerini kaydetti.

Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ise, “Öncelikle bende şunu söylemek isterim. Uçak kazasının mağdurların aileleri için dua ettiğimizi söylemek isteriz. Benim için burada bulunmak büyük bir onur ve ulaştırma konusunu ele almamız çok önemli, siz üst düzey bir yetkili olarak buradasınız. Türkiye, hem altyapı hem lojistik açısından Avrupa’da büyük çalışmaların yapıldığı ülkelerden bir tanesi, Kafkaslar, orta doğu ve Avrupa arasında bir bağlantı noktası dolayısıyla ulaştırma altyapısına yatırım yapmak gerçekten önemli, komisyonun ‘10T’ kılavuzlarına ilişkin önerileri uyarınca komşu ülkeler olarak birlikte çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Ulaştırmanın hem bağlantıyı hem de diğer önemli uluslararası konularda da etkili olduğunu vurgulayan Cvitanovic, “Mesela göç ve sağlık sektörü gibi işte bu sebepten dolayı Hırvatistan dönem başkanlığının önceliklerinden bir tanesi de bağlantının sağlandığı Avrupa, ulaştırma aynı zamanda kalkınma ve küresel rekabetçiliğin daha da iyileştirilmesi açısından önemli, ulaştırmanın önemi gelecekte daha da artacak” şeklinde konuştu.





loading...