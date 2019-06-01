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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Trenin gara girişi

-Yolcuların inmesi
-Karanfil ve halaylı karşılama
-Vali konuşma
-Röpler

( SİVAS )- Dönüş yolunda Sivas’ta duraklayan Turistik Doğu Eksperi treni yolcuları karanfiller ve Sivas halayı ile karşılandı SİVAS

- Dönüş yolunda Sivas’ta duraklayan Turistik Doğu Eksperi treni yolcuları karanfiller ve Sivas halayı ile karşılandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak çalışması sonucu hizmete başlayan Turistik Doğu Ekspresi ilk seferinin dönüşünde Sivas’a uğradı. Bostancı Gar’ında trenden inen yolcular servis araçları ile Sivas Tarihi kent meydanına taşındı. Yolcuları burada başta Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediyesi Hilmi Bilgin ve Sivaslılar karanfiller ile karşıladı. Ziyaretçiler için Sivas halayı çekildi. Ziyaretçiler Sivas halayını ilgi ile izledi. Burada bir konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Sivas Selçuklunun kalbidir. Osmanlının vicdanıdır. Cumhuriyetin ise aklıdır. Şehrimiz içerisindeki eserlerle açık hava müzesi gibidir. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerini içinde barındırır. Milli Mücadele kararlarının alındığı şehirdir. Bakanlığımızın ülkemizin güzelliklerini gösterme adına başlatmış olduğu bu projeyi çok anlamlı buluyorum. Sadece turistler için değil, milletimizin de sahip olduğumuz bu güzellikleri görmesi açısından çok anlamlıdır.” dedi.
Ziyaretçiler Kongre Müzesi ve TARİHİ Kent Meydanında bulunan Selçuklu’dan kalma eserleri gezdi. Ziyaretçiler yaptıkları açıklamada, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gezinin bitiminde tekrar Doğu Ekspresine binerek Ankara’ya doğru yol aldılar.
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