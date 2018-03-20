Doğu Ekspresi Kars'a iyi geldi Video

-Doğu Ekspresi'nin gelişi genel ve detaylar

-Doğu Ekspresi'nden inen yolculardan genel ve detaylar

-Yolcunun konuşması



( KARS ) KARS



- Doğu Ekspresi ile Kars’a turistik yolculuk, yoğun ilgi göremeye devam ediyor. Geçen yıllara oranla çok daha popüler hale gelen Doğu Ekspresi, yolculuk yapmak ve yataklı ve kuşetli vagonlarda yer bulabilmek için haftalar, hatta aylar öncesinden yer ayırtılması gerekiyor. Her gün dolu dolu Kars’a gelen Doğu Ekspresi, Kars’ın canlanmasında başrol oynadı. Doğu Ekspresiyle Ankara’dan başlayan ve yaklaşık 25 saat son Kars’a gelen vatandaşlar, Kars’ın ekonomisini de canlandırdı. Kars’a turist amaçlı gelenler önce tarihi yerleri, ardından Çıldır Gölü’nü geziyor. Daha sonra Kars merkezde zamanları geçiren vatandaşlar, Kars’ın yöresel yemeklerinden tatmayı da unutmuyor. 2018’in sadece ilk 3 ayında 80 binin üzerinde yolcuyu Kars’a taşıyan Doğu Ekspresi’nin yolcu sayısı da katlanarak artmaya devam ediyor.

