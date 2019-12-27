Doğu'daki 4 ilde 527 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - BİTLİS İzle
- Kar yağışından görüntü - Vatandaşların araçlarının üzerindeki karı temizlemesi - İş makinesinin yol açma çalışması - Sokakta yürüyenlerDoğu'daki 4 ilde 527 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyorVAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar ve tipi nedeniyle 527 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçelerden Bahçesaray'da 70, Başkale'de 35, Gürpınar'da 24 ve Çatak'ta 3 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.Karla mücadele ekiplerinin, yolu kapalı yerleşim birimlerine yönlendirildiği bildirilen açıklamada, ulaşımın kısa sürede sağlanacağı kaydedildi.Muş'ta 56, Bitlis 'te 28, Hakkari'de de 95 köy ile 216 mezranın yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.Karla mücadele ekipleri, bu bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
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