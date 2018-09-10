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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Doğu’da yüksek kesimlere kar düştü

Doğu’da yüksek kesimlere kar düştü

- Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık sağanak yağış

Sosyal Medya Sağanak Yağış Akalan Kar Yağışı 

-- Yaylada karda kazların fotoğraf görüntüsü

( ERZURUM ) ERZURUM

- Yağmur yağışıyla birlikte havanın hissedilir derecede soğuduğu Doğu Anadolu’daki bazı illerin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Yağmur yağışının etkili olduğu Erzurum ve Ardahan’da yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.
Ardahan’ın Çıldır ilçesinin yüksek kesimleri ve Erzurum’un İspir ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Dağının zirve noktası beyaza büründü. Çıldır’da yaylaya çıkan Erhan Karacay isimli vatandaş beyaz örtüde yürüyen ve kara erken yakalanan kazların fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.
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