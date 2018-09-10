Doğu’da yüksek kesimlere kar düştü

-- Yaylada karda kazların fotoğraf görüntüsü



( ERZURUM ) ERZURUM



- Yağmur yağışıyla birlikte havanın hissedilir derecede soğuduğu Doğu Anadolu’daki bazı illerin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Yağmur yağışının etkili olduğu Erzurum ve Ardahan’da yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Ardahan’ın Çıldır ilçesinin yüksek kesimleri ve Erzurum’un İspir ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Dağının zirve noktası beyaza büründü. Çıldır’da yaylaya çıkan Erhan Karacay isimli vatandaş beyaz örtüde yürüyen ve kara erken yakalanan kazların fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

