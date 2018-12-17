Doğu’da soğuk hava etkili oluyor. Ardahan’da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 16 derece ölçüldü İzle

-- Öğrencilerin okula gidişi

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( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Doğu Anadolu Bölgesinde sis ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’ın Göle ilçesinde 16 derece olarak ölçüldü. Doğu Anadolu Bölgesinde, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın, güney yönlerden yer yer kuvvetli eseceği bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevresinde kar yağışı etkili olacak. Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak Ardahan'ın Göle ilçesinde 16, Ardahan merkezde 11, Erzurum ve Kars'ta 10, Ağrı'da 4, Iğdır'da 2 derece ölçüldü. Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken'de 49, Kars Sarıkamış'ta 64, Erzincan Ergan'da 40 santimetre ölçüldü. Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. “Kars ve Ardahan'da sis etkili oldu” Kars ve Ardahan'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Kars kent merkezinde soğuk hava nedeniyle sis oluştu. Görüş mesafesinin önemli ölçüde düştüğü Kars'ta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ardahan kent merkezinde de yoğun sis oluştu. Özellikle sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar ile okula giden öğrenciler zor anlar yaşadı. Yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle buzlanmanın yanı sıra, ağaçlarda kırağı oluştu. Ağrı'da ise etkili olan sis nedeniyle Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı olarak yapılamadı. Erzurum'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle bina ve tarihi yapıların çatılarında buz sarkıtları oluştu. (AA-AA)

