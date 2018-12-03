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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Doğu’da sis ve soğuk hava İzle

Doğu’da sis ve soğuk hava İzle

Erzurum ve Ağrı'da gece yoğun sis

Hava Sıcaklığı Pazarcı Karayolları Semt Pazarları Hava Sıcaklıkları 

-Sis, soğuk detay ve genel görüntüler
-Soğuk manzaraları, pazarcılar ve konuşma

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Yüksek basıncın etkisi nedeniyle nem oranının yüzde 96'yı bulduğu Erzurum ve Ağrı’da sis görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Doğu’da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum’un güney ilçeleri ve Ardahan’ın Göle ilçesinde 7 derece olarak ölçüldü. Doğu’da bir süredir devam eden ılıman havanın yerini soğuk havaya bırakmasıyla Erzurum ve Ağrı’yı sis kapladı. Yüksek basıncın etkisi ile nem oranı yüzde 96'yı bulunca göz gözü görmedi. Koca binaların bile sisten görünmediği kent merkezinde, karayollarında da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 7 dereceyi bulduğu Erzurum'da sisin gün boyu etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. Uzmanlar, buzlanma, don yer yer pus hadisesi ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı tedbirli olması konusunda vatandaşları uyardı. Trafik ekipleri ise sürücüleri trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı. Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzurum’un Aziziye, Çat, Hınıs, Tekman ve Şenkaya ilçeleri ile Ardahan’ın Göle ilçesinde 7 derece, Kars’ta 4, Ağrı’da 2, Iğdır ve Erzincan’da ise artı 3 derece olarak kaydedildi. Öte yandan havanın iyice soğuduğu Erzurum’da semt pazarlarında meyve ve sebze satışı yapan esnaf, çadırlarına sobalar kurarak ürünlerinin donmaması için gayret sarf etti.
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