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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Doğu’da nisan ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor İzle

Doğu’da nisan ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor İzle

- Erzurum Tekman yolunda karla mücadele çalışmaları

Hava Sıcaklığı Güzergah Hava Sıcaklıkları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-- Detay ve genel görüntüler

( ERZURUM - HD)- Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan’da eksi 6 derece ölçüldü ERZURUM

- Yurdun büyük bir bölümünde yaz havası yaşanırken Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Erzurum ve Ağrı’da kar ve tipiden ulaşıma kapanan yollar birer birer açılırken bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan’da eksi 6 derece ölçüldü. Bölgede dün etkili olan kar yağışının ardından kent merkezlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerine döndü. Yüksek kesimlerde ise kar ve tipi aralıklı etkisini sürdürüyor. Kar ve tipi dolayısıyla kapanan Palandöken Dağının arka kısmındaki Tekman yolunda Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kar ve tipinin etkili olduğu Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balıklıgöl güzergahında da İl Özel İdaresi ekipleri yol açma ve karla mücadele çalışmasına devam ediyorlar. Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan’da eksi 6 derece ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada bölgedeki diğer illerde ise en düşük hava sıcaklıkları; Erzurum’da eksi 3, Ağrı’da eksi 4, Erzincan ve Iğdır’da 1 derece. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ayrıca, “Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklık 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi. (AA-AA)
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