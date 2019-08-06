Doğu'da kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor - IĞDIR
- Kurban pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan detaylar - Besici Azizi Samur'un konuşması - Pazarlık yapan vatandaşlardan görüntü - Resul Aras'ın konuşmasıDoğu'da kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı, Kars ve Iğdır 'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyorIĞDIR/KARS/AĞRI (AA) - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı, Kars ve Iğdır 'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarlarında yoğunluk arttı. Iğdır Kurban Pazarı'nda besiciler ile uygun fiyata kurbanlık almak isteyen müşterileri arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.Kurban pazarındaki yoğunluğun bayramın yaklaşması sebebiyle arttığı Iğdır 'da hafta başında açılan kurban pazarına gelen vatandaşlar bütçelerine göre kurban ararken, üreticiler de hayvanlarını istedikleri fiyatlarda satmaya gayret gösteriyor.Besicilerden Aziz Samur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu sıralar kurban pazarlarında yoğunluk yaşandığını ancak şimdilik satışlara yansımadığını savundu.Küçükbaş hayvancılık üretimi yaptığını anlatan Samur, "Geçtiğimiz yıl satışlarımız daha iyiydi, koçun çiftini 3 bin lira ile 2 bin 500 lira arasında satıyoruz. Şimdi Kurban Bayramı'na bir haftadan az kaldı, bayram arifesinde iyi satış yapacağımızı düşünüyorum." dedi. Pazarda kurbanlık alan Resul Aras da kurban fiyatlarından memnun olduğunu söyledi.
3 bin 600 liradan bir büyükbaş kurbanlık aldığını anlatan Aras, "Bu yıl kurbanımızı aldık, pazar da fiyatlar geçen yıla göre daha iyi. Herkes kendi bütçesine göre kurban bulabiliyor." şeklinde konuştu.
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