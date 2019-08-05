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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Doğu'da kurban pazarlarında bayram öncesi yoğunluğu - ARDAHAN

Doğu'da kurban pazarlarında bayram öncesi yoğunluğu - ARDAHAN

- Polislerin sahte para konusunda vatandaşa broşür dağıtması - Ardahan 'da hayvan pazarından görüntü - Kurbanlık alanların kurbanlıklarını araçlara yüklemesi - Hayvan pazarından genel görüntü - Ardahan Ardahan 'da da besiciler ile uygun fiyata kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.Kurbanlıkların satıldığı alanlara gelenler, bütçelerine uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvan almaya çalıştı.Besicilerden Mehmet Kaya, geçen yıl 180 küçükbaş kurbanlık sattığını, bu yıl henüz o rakama ulaşamadığını ancak son günlerde satışların artacağına inandığı söyledi.

Kentin Atatürk Mahallesi'ndeki hayvan pazarı önünde stant kuran İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Toplum Destekli polisler sahte para konusunda vatandaşları uyararak broşür dağıttı.

Polis Hayvan Pazarı Hayvan 

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