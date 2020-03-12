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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Doğu’da Koronavirüsü testleri Erzurum’da yapılıyor

Doğu’da Koronavirüsü testleri Erzurum’da yapılıyor

Laboratuvardan detaylar

Laboratuvar Gesi Biyoloji Borat 

-Doktoru'un açıklamaları

( ERZURUM )- İncelenen 124 numune negatif çıktı ERZURUM

- Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde ki Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Doğu Anadolu Bölgesinden gelen Koranavirüsü şüphesi olan numuneler inceleniyor. Laboratuvarda 20 günlük süreçte incelenen 124 numune negatif çıktı. Koronavirüsünün tüm dünyayı etkisi altına alması üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından 20 gün önce Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde mikrobiyoloji laboratuvarı faaliyete geçirildi. Laboratuvarlarda Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli mikrobiyoloji uzmanları ve 10 personelin 8'er saat vardiya ile 7 gün 24 saat hizmet verdiği laboratuvara Erzurum'un yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesinden gelen numunelerde inceleniyor. Son günlerde Ağrı, Iğdır, Artvin, Bayburt, Ardahan, Erzincan, Gümüşhane ve Malatya'dan 124 şüpheli numune Erzurum’a gönderildi. Uzman Dr. Hülya Aslan ve laborantlar tarafından yapılan incelemelerde tüm numunelerde sonuç negatif çıktı. Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Hülya Aslan bölgede ki illerden gelen numuneleri incelediklerini ifade ederek, “ Kovid 19 hastalığına bağlı numunelerde çalışmalara yapıyoruz. Laboratuvarımızda 10 personelimiz ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 10 doktor ile birlikte burada incelemelerde ve testler yapıyoruz. Bölgede bulunan yaklaşık 10 ilden gelen numuneler laboratuvarımızda işleniyor. Gelen numunelerde DNA izolasyonu yapıp virüs var mı yok mu onu inceleyip rapor ediyoruz” dedi.
(ST-)
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