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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Doğu'da kış - HAKKARİ

Doğu'da kış - HAKKARİ

- Yol açma çalışmalarıHAKKARİ - Hakkari 'de olumsuz hava şartları nedeniyle 32 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 7 köy, 10 mezra, Yüksekova ilçesinde 2 köy, 8 mezra ve Şemdinli ilçesinde 1 köy 4 mezra yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Muş'ta kar yağışı sonucu 29 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Karla Mücadele Kar Yağışı 

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