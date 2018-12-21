Doğu'da kış - HAKKARİ

- Vatandaşların evlerinin önünde biriken karı temizlemesi - Vatandaşların arabalarının üzerine naylon branda örtmesi - Vatandaşların aracının üzerinde biriken karı temizlemesi - Hakkari Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde aralıklarla yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.Yetkililer, Yüksekova - Van ve Yüksekova - Hakkari kara yolunu kullanan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. - Buzlanma ve don uyarısıDoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ve don uyarısı yapıldı.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis bekleniyor.Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Muş'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Van'da 1, Bitlis'te 2 ve Hakkari 'de 3 derece ölçüldü.Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van ve Muş'ta 6, Bitlis'te 3, Hakkari ’de 2 derece olacak.Van Gölü'nde hava çok bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğleden sonra güneydoğudan 2 - 4 kuvvetinde esecek.