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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Doğu'da kış - HAKKARİ

Doğu'da kış - HAKKARİ

- Kardan Detay - Vatandaşların arabalarının üzerinde biriken karları temizlemesi - Bazı vatandaşların branda'ları temizlemesi - Evlerinin önündeki karı temizlemesi - Vatandaşlardan Kadir Onaylı'nın röportajıDoğu'da kış - Van, Hakkari ve Bitlis'te kar, tipi ve heyelan nedeniyle 130 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandıHAKKARİ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari ve Bitlis'te kar, tipi ve heyelan nedeniyle 130 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor. Hakkari 'de kar ve tipi nedeniyle 5 köy, 13 mezra, Yüksekova ilçesinde 28 köy ve 60 mezra yolu ulaşıma kapandı.

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