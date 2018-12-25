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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Doğu'da kış - BİTLİS

Doğu'da kış - BİTLİS

- Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmasından detaylar - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ın konuşması - İl Özel İdare ekiplerinin gece karla mücadele çalışmalarından detaylar - İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit'ın konuşması Doğu'da kış - Van, Bitlis , Muş ve Hakkari'de 398 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandıBİTLİS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kar ve tipi nedeniyle Van, Bitlis , Muş ve Hakkari'deki 398 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 79 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.
Belediye ve Karayolları ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar Temizleme Karla Mücadele Gesi 

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