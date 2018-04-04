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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Doğu'da kar yağışı ve tipi - ERZURUM

Doğu'da kar yağışı ve tipi - ERZURUM

- Mahsur kalan araçlar - Temizleme ve tuzlama yapan ekipler - Kent merkezi ve kar yağışı detayları - Yakutiye kent meydanının beyaza bürünmesi ve yürüyen insanlar - Kar yağışından detaylar - Aracını temizleyen bir vatandaşDoğu'da kar yağışı ve tipi - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı - Çıldır Kaymakamı İmamoğlu: - "Kar yağışı özellikle Çıldır - Aktaş yolunda etkili oldu ancak olumsuz bir durumun yaşanmaması için ekiplerimiz duyarlılar"ERZURUM (AA) - Erzurum Kars ve Ardahan'da gün boyu etkili olan ve akşam saatlerinde tipiye dönüşen kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Erzurum 'da dün gece başlayan ve gün içinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı akşam saatlerinde yerini tipiye bıraktı.Çok sayıda aracın yollarda mahsur kaldığı kentte kar kalınlığı şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.Yağış nedeniyle araçlar ve bitkiler beyaz örtüyle kaplanırken vatandaşlar da nisan ayında yağan karın keyfini çıkardı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Mahsur Kaldı Kar Kalınlığı Karla Mücadele Yağan Kar Yağışı 

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