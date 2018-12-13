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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Doğu'da kar yağışı etkisini artırdı - ERZURUM Video

Doğu'da kar yağışı etkisini artırdı - ERZURUM Video

- Erzurum kent merkezinde kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar - Araçların karlı yolda ilerlemeye çalışması - Ekiplerin kar temizleme araçları ile çalışmasıDoğu'da kar yağışı etkisini artırdı - Erzurum 'da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi - Dün akşam kapanan Erzururum - Erzincan kara yolu ulaşıma açıldıERZURUM (AA) - Erzurum 'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, gece etkisini artırdı. Kar trafikte aksamalara neden oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.Cumhuriyet Caddesi'nde kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorlanan araçlara çevredekiler yardım etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerince cadde ve sokaklarda temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. - Erzurum - Erzincan kara yolu ulaşıma açıldıDün akşam Erzurum - Erzincan kara yolunda kar yağışı nedeniyle Tepebaşı mevkisinde ulaşıma kapanan yol, kara yollarının temizleme çalışmalarının ardından açıldı.

Kar Temizleme Kar Kalınlığı Karla Mücadele Kar Yağışı 

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