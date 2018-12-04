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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Doğu'da kar yağışı etkili oluyor - ERZİNCAN

Doğu'da kar yağışı etkili oluyor - ERZİNCAN

- Yolda kalan araçtan görüntü - Karayolları ekiplerin yol küreme çalışmaları - Polis ve Jandarma ekiplerinden görüntü - Doğu'da kar yağışı etkili oluyor - Erzurum, Erzincan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtıERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu.Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.Araçların ve bina çatılarının beyaz örtüyle kaplandığı kentte, kar yağışı etkisini sürdürüyor.Erzurum - Kars kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. - Erzincan Erzincan 'da ise kar ve sis nedeniyle Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkileri ile Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.Olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için karla mücadele ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.Polis ekipleri ise söz konusu yollarda kar yağışı ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle araçları durdurarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. - KarsKars’ta da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Kars - Digor kara yolunda ekipler, kar küreme çalışması yaptı.

Akalan Karla Mücadele Gesi Kar Yağışı 

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