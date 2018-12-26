Doğu’da kar ve tipi yolları ulaşıma kapattı

-Ekiplerin karla mücadelesi

-Röportaj ve detaylar

-Karayolları ekiplerinin kapanan yollarda çalışmaları



( ERZURUM - ÖZEL) ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz yönde etkilerken şehirlerarası yolları ulaşıma kapattı. Ardahan'da kar ve tipi ulaşımın aksamasına neden oluyor. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan esinti, kar yağışını tipiye dönüştürdü. Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, yükseklerde kar ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi. Özellikle tırların zincirsiz geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat, Ardahan-Posof ile Çıldır-Aktaş yollarında kar ve tipinin yanı sıra buzlanma da etkili oluyor. İl genelinde ulaşımın sağlanmadığı 7 köy yolunda da il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı. Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 21 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle AnadoluJet'in sabah ve akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı arasında yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Bayburt'ta ise kar yağışı nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde 2 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ekipler güçlükle çalışma yürütüyor. Karlıova-Erzurum yolu trafiğe kapatıldı Yoğun kar nedeniyle Karlıova-Erzurum yolu trafiğe kapatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Karlıova-Erzurum Yolu, Çat-Erzurum arası yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzurum Bölge Müdürlüğünce saat 10.00 itibariyle trafiğe kapatılmıştır" denildi. Bingöl ve Erzurum tarafından gerekli tedbirlerin alındığı öğrenildi. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp hastası Ali Bozkurt (58) İl Özel İdare ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi. Açılan köy yolunun fırtına nedeniyle tekrar kapanmasına rağmen yolu birkaç kez açan ekipler, 112 sağlık görevlileri ile birlikte hastaya ulaştı. Bozkurt'a, ilk müdahale ambulans içinde yapılarak Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meteoroloji uyardı Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde aralıklı kar yağışı görülecek. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin edilen bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 5, Erzurum ve Iğdır'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Tunceli'de 1, Ağrı ve Kars'ta 2 derece olarak ölçüldü. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlıkları Erzurum merkezde 8, Palandöken Kayak Merkezi'nde 58, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 51, Ergan Kayak Merkezi'nde 40 santimetre ölçüldü. Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don, yer yer sis ve pus ile Erzincan'da kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.



