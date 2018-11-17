Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Doğu'da kar ve tipi nedeniyle kapanan köy ve mahalle yolları birer birer yeniden ulaşıma açılıyor İzle

Doğu'da kar ve tipi nedeniyle kapanan köy ve mahalle yolları birer birer yeniden ulaşıma açılıyor İzle

Kar ve tipiden görüntüler

Yağmurlu Kar Kalınlığı Şiddetli Fırtına Aşırı Yağış Kar Yağışı 

-Yol açma çalışmaları
-Röportajlar
-Vatandaşın ilerlemeye çalışması

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy ve mahalle yolları birer birer yeniden ulaşıma açılıyor. Bölgede kar ve tipi dolayısıyla 300’e yakın köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Erzurum’da kapanan mahalle yolları Kırsal Hizmetler Daire Baskanlığı ekiplerince yeniden açıldı. Ekipler, gün boyu aralıksız çalışma yaparak bazı noktalarda yaklaşık 1 metreyi bulan karla kaplı yolları ulaşıma açtı. Erzurum’un Horasan ilçesi Kadıcelal köyüne bağlı Çayanyurdu mezrasında 4 gün önce öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından akşam saatlerinde çıkan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Köyde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken hayvanlarına bakmaya giden köylüler aşırı yağış ve şiddetli fırtınada ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan, Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ve çevresinde aralıklı yağmurlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevresi ise aralıklı kar yağışlı geçeceğini, bildirdi. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağını, rüzgarın Doğu ve Güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini vurgulayan uzmanlar, kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı