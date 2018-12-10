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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Doğu'da kar, sis ve soğuk hava...Sarıkamış'ta kartpostallık kış görüntüleri havadan görüntülendi

Doğu'da kar, sis ve soğuk hava...Sarıkamış'ta kartpostallık kış görüntüleri havadan görüntülendi

Droneyle havadan kar, kış detayları

Doğalgaz Hava Sıcaklığı Gesi 

-Sarıkamış'ta Katerina Köşkü'nü ziyarete gelenler, kartopu oynayanlar
-Röportajlar ve donan dereler

( KARS -ÖZEL) KARS

- Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar, soğuk hava ve sis etkili olurken bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan’da 7 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan çevreleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum ve çevreleri kar yağışlı olarak geçeceğinin tahmin edildiği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta ve yer yer kuvvetli olarak esmesinin beklendiği kaydedildi. “Kuvvetli rüzgâr uyarısı” Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ayrıca kuvvetli rüzgâr uyarısında bulunuldu. Açıklamada, “Güneyli yönlerden orta kuvvette gece saatlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.” denildi. Bölgede gece ve sabah saatlerinden buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüldü.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Iğdır’da 2, Erzincan’da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 7, Erzurum'da 4, Ağrı'da 2 derece ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle Kars’ın Sarıkamış ilçesinde derelerin yüzeyinin büyük bölümü dondu. Sabah saatlerinde buz tutan camlar ise vatandaşlar tarafından kazındı. Katerina Köşkü'nü ziyarete gelen turistler ise kartopu oynayarak etrafı sarıçam ormanlarıyla kaplı muhteşem kış manzarasının seyrine doydu.
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