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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Doğu’da kar çilesi devam ediyor İzle

Doğu’da kar çilesi devam ediyor İzle

-4 Aydır Kapalı Olan Ardahan-Ardanuç Yolunda karla mücadele

( ARDAHAN )- 4 ay boyunca kapalı olan Ardanuç yolunun açılması için ekipler seferber oldular ARDAHAN

Kar Kalınlığı Kar Çilesi Karla Mücadele Gesi 


- Ardahan ilini Artvin ve Ardanuç ilçesine bağlayan ve kar nedeniyle kapalı olan Ardanuç yolunun açılması için Karayolları ekipleri seferber oldu. Türkiye'nin birçok bölgesinde deniz mevsimi başlarken, Türkiye’nin doğusunda ise karla mücadele devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolunu açmak için başlatılan çalışma bir haftadır sürüyor. 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkiinde yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor. Ekipler çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söylediler. (OY-
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