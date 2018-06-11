Doğu'da "Kadir Gecesi" idrak edildi - IĞDIR - Ulu Camiden görüntü - İbadet eden vatandaşlardan detaylar - Cami içerinde detaylarIĞDIR (AA) - Iğdır 'da, Kur’an - ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde çok sayıda vatandaş camilere akın etti.İslam dünyasının en kutsal günlerinden biri olan Kadir Gecesi, kapsamında Iğdır Ulu Cami'de iftar sonrası geceyi anlamına uygun şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından doldu.Gecede okunan Kuran - ı Kerim ve Mevlid - i Şeriften sonra, ilahiler söylendi.Yediden yetmişe kadın, erkek ve çocuklar hep birlikte imamın arkasında saf tutarak, namaz kıldı.Camide toplu getirilen salavatların ardından, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.