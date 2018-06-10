Doğu'da "Kadir Gecesi" idrak edildi - ERZİNCAN - Terzibaba Camisinden görüntü - Cemaatten detaylar - Vaaz ve dua detayları - Namaz kılınmasıDoğu'da "Kadir Gecesi" idrak edildi - Erzurum, Erzincan , Ağrı ve Iğdır'da Kadir Gecesi dolayısıyla çok sayıda vatandaş camilere akın ettiERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kur'an - ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan hayırlı'' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için vatandaşlar camileri doldurdu. - Erzincan Erzincan 'da iftar yaptıktan sonra Terzibaba Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camileri dolduran çok sayıda vatandaş, namaz kılıp dua etti.Teravih namazı öncesinde İl Müftü Vekili Mahmut Bektaş, Kur'an - ı Kerim okudu.Şehitler için dua eden Bektaş, daha sonra verdiği vaazda, gecenin önemine işaret ederek, bereket ve hikmetlerle dolu bu mübarek gecenin İslam aleminin birlik beraberliğiyle insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diledi.Yoğunluk sebebiyle bazı vatandaşların cami avlusu ve kaldırımlarda namaz kıldığı programın sonunda, vatandaşlara gül suyu ve mevlit şekeri sunuldu.iyarete açıldı.