Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Doğu'da camiler çocuk sesleriyle şenlendi - BİNGÖL Haberi

Doğu'da camiler çocuk sesleriyle şenlendi - BİNGÖL Haberi

- Merkez Hacılar Camisi görüntüsü - Çocuklardan detaylar - İl Müftüsü Muharrem Genç'in konuşması - Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kursları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yoğun ilgi gördüDİYARBAKIR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla açılan yaz Kur'an kursları sayesinde, camiler çocuk sesleriyle şenlendi.Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla 25 Haziran'da başlatılan Kur'an kursları, 17 Ağustos'a kadar sürecek. Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Siirt, Bingöl ve Elazığ'da camilerde açılan kurslarda çocuklar, yaz boyunca Kur'an - ı Kerim'i en güzel şekilde öğreniyor. - Bingöl Bingöl İl Müftüsü Muharrem Genç, yaz Kur'an kurslarına gösterdikleri ilgiden dolayı, öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.Yaz Kur'an kurslarında görevlendirmek üzere 150 fahri Kur'an kursu eğitmeninin ek ders ücreti karşılığı geçici olarak görevlendirildiğini bildiren Genç, "Yeter ki öğrencimiz olsun sokağın ortasında bile Kur'an kursu açabiliyoruz." ifadelerini kullandı.Çocuklara gerekli ihtimamı göstererek onların yad ellerde heba olmasına izin vermeyeceklerini, onları kucaklayacaklarını dile getiren Genç, il genelinde 640 kursta 752 eğitmen gözetiminde 48 bin 910 öğrenciye Kur'an eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.

Bild Ek Ders Ücreti Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı