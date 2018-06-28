Doğu'da camiler çocuk sesleriyle şenlendi - BİNGÖL
- Merkez Hacılar Camisi görüntüsü - Çocuklardan detaylar - İl Müftüsü Muharrem Genç'in konuşması - Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kursları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yoğun ilgi gördüDİYARBAKIR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla açılan yaz Kur'an kursları sayesinde, camiler çocuk sesleriyle şenlendi.Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla 25 Haziran'da başlatılan Kur'an kursları, 17 Ağustos'a kadar sürecek. Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Siirt, Bingöl ve Elazığ'da camilerde açılan kurslarda çocuklar, yaz boyunca Kur'an - ı Kerim'i en güzel şekilde öğreniyor. - Bingöl Bingöl İl Müftüsü Muharrem Genç, yaz Kur'an kurslarına gösterdikleri ilgiden dolayı, öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.Yaz Kur'an kurslarında görevlendirmek üzere 150 fahri Kur'an kursu eğitmeninin ek ders ücreti karşılığı geçici olarak görevlendirildiğini bildiren Genç, "Yeter ki öğrencimiz olsun sokağın ortasında bile Kur'an kursu açabiliyoruz." ifadelerini kullandı.Çocuklara gerekli ihtimamı göstererek onların yad ellerde heba olmasına izin vermeyeceklerini, onları kucaklayacaklarını dile getiren Genç, il genelinde 640 kursta 752 eğitmen gözetiminde 48 bin 910 öğrenciye Kur'an eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.